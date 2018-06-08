مصرع طفل صدمته سيارة أمام قرية "إبشنا" بمركز بنى سويف

لقى طفل مصرعه اليوم الجمعة ، صدمته سيارة ربع نقل، أمام إحدى قري مركز بنى سويف ، على طريق "الفيوم بنى سويف" الزراعى، تحرر محضر بالواقعة وأأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

وتلقى مركز شرطة بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بإبلاغ أهالى قرية إبشنا بمركز بنى سويف عن اصطدام" خالد محمد أمين" 4 سنوات، يقيم قرية إبشنا بمركز بنى سويف ، بسيارة ربع نقل أمام أحد المساجد على الطريق الزراعى.

ونقلت سيارة إسعاف الطفل إلى مستشفى بنى سويف العام ولكنه فارق الحياة فور وصوله قسم الاستقبال و الطوارىء .