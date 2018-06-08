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الجمعة، 08 يونيو 2018 04:56 م
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مصرع طفل صدمته سيارة أمام قرية "إبشنا" بمركز بنى سويف

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:21 م
مصرع طفل صدمته سيارة أمام قرية "إبشنا" بمركز بنى سويف حادث تصادم-ارشيفيه
بنى سويف أيمن لطفى
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لقى طفل مصرعه اليوم الجمعة ، صدمته سيارة ربع نقل، أمام إحدى قري مركز  بنى سويف ، على طريق "الفيوم  بنى سويف"  الزراعى،  تحرر محضر بالواقعة وأأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .
 
وتلقى مركز شرطة بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بإبلاغ أهالى قرية إبشنا بمركز بنى سويف عن اصطدام" خالد محمد أمين"  4 سنوات، يقيم قرية إبشنا بمركز بنى سويف ،  بسيارة ربع نقل أمام أحد المساجد على الطريق الزراعى.
 
ونقلت سيارة إسعاف الطفل إلى مستشفى بنى سويف العام  ولكنه فارق الحياة فور وصوله قسم الاستقبال و الطوارىء .
 
 
 
 

 


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