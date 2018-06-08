video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 06:33 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة وإصابة والديها فى حادث انقلاب توك توك بكفر الشيخ

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:12 م
مصرع طفلة وإصابة والديها فى حادث انقلاب توك توك بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب والديها بإصابات متفرقة، لانقلاب توك توك على طريق "الحامول بيلا"، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

 

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بانقلاب "توك توك" يحمل أسرة مكونة من 3أشخاص أثناء ذهابهم من قريتهم لقرية أبشان، مما أدى لوفاة الطفلة الرضيعة، وإصابة والدها "عاصم. م. ر"، والدتها "أميرة. ع. ف"، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الحامول المركزي، وتحرير محضر وجار العرض على النيابة.

 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن كفر الشيخ: أمن المواطن وحسن معاملته والحد من الجريمة أولوياتى

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

اخبار الحوادث

انقلاب توك توك




لا تفوتك
محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

محمد صلاح وراء رحيل المدير الرياضى لنادى برشلونة

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

دينا الشربينى تلفت الأنظار بسبب علاقتها بـ رامز أمير فى "مليكة".. محمد شاهين الشاهد الوحيد على مقتل رشا سامى.. والأمن الوطنى والشرطة يتعاونان للوصول إلى الحقيقة

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة