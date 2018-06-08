مصرع طفلة وإصابة والديها فى حادث انقلاب توك توك بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب والديها بإصابات متفرقة، لانقلاب توك توك على طريق "الحامول بيلا"، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بانقلاب "توك توك" يحمل أسرة مكونة من 3أشخاص أثناء ذهابهم من قريتهم لقرية أبشان، مما أدى لوفاة الطفلة الرضيعة، وإصابة والدها "عاصم. م. ر"، والدتها "أميرة. ع. ف"، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الحامول المركزي، وتحرير محضر وجار العرض على النيابة.