مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل على صحراوى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

لقى شخص مصرعه، وأصيب ثلاثة أخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى، بالقرب من نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق اسعاف بنى سويف، "أحمد رأفت عبد السميع" 35 سنة، مقيم القليوبية (جثة هامدة)، الى مشرحة المستشفى العام، كما تم نقل "محمد سيد عبده" 30 سنة، مقيم مركز اهناسيا مصاب جرح بالرأس، كدمات بالجسم، "عيسى محمد سيد" 30 سنة، مقيم بنها جروح وكدمات، "عبد الرحمن عبد المجيد" 35 سنة، اشتباه مابعد الارتجاج، نزيف بالبطن، الى قسم الاستقبال بالمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم .

تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.