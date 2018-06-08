محامى ترامب: ستورمى دانيالز ممثلة إباحية تفتقر إلى المصداقية

واشنطن (أ ف ب)

اعتبر رودى جوليانى محامى الرئيس الأميركى دونالد ترامب، أن نجمة الافلام الاباحية ستورمى دانيالز، التى تؤكد أن موكله أقام معها علاقة جنسية فى العام 2006 هى امرأة تفتقر الى المصداقية لانها "باعت جسدها مقابل المال" بعملها ممثلة اباحية.

ولم يكد جوليانى ينطق بهذه الكلمات حتى عاجله مايكل افيناتى محامى الممثلة الاباحية برد حاد نعت فيه رئيس بلدية نيويورك السابق بأنه "خنزير بكل ما للكلمة من معنى".

وفى بادئ الامر أدلى جوليانى بتصريحه المهين بحق الممثلة الاباحية خلال مؤتمر فى إسرائيل لكنه عاد وكرر العبارات نفسها فى مقابلات اجرتها معه شبكات تلفزيونية اميركية.

وقال جوليانى لشبكة "سى ان ان" التلفزيونية الاخبارية "إذا كنت منخرطا فى نوع من الاعمال القذرة فان ذلك يقول شيئا عنك... يقول شيئا عن المدى الذى يمكن ان تمضى اليه من اجل ان تكسب المال".

واضاف "اذا كنت ستبيع جسدك من أجل المال فهذا يعنى انه ليس لديك سمعة حسنة. ربما أكون من الطراز القديم، لست أعلم".

ولكن رد محامى الممثلة الاباحية لم يتأخر إذ قال عبر الشبكة التلفزيونية نفسها إن "جوليانى خنزير بكل ما للكلمة من معنى بسبب إدلائه بهذه التصريحات".