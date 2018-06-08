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الجمعة، 08 يونيو 2018 03:57 م
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محافظ الجيزة يعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر ويشكل غرفة عمليات

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:21 م
محافظ الجيزة يعلن حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر ويشكل غرفة عمليات اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أنه تم تشكيل العديد من اللجان للمرور على المخابز والأسواق العامة والمطاحن، للتأكد من تقديم خبز مطابق للمواصفات.
 
وأضاف، أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث تم التأكيد على تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات وصيانتها من جانب الهيئة العامة للنظافة والتجميل وتأهيلها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، لافتاً إلى أن كافة أجهزة المحافظة فى حالة طوارئ خاصة مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى جانب الأحياء والمراكز والمدن، والتأكيد على التواجد بالشارع لفرض الانضباط وحل مشاكل المواطنين.
 
وأوضح الدالى، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمراقبة الخدمات التى تقدم للمواطنين خلال أيام العيد وتلقى أى شكاوى أو بلاغات.
 
تصريحات المحافظ جاءت عقب أدائه صلاه الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد الكواكبى بالعجوزة يرافقه نائبه اللواء علاء الهراس واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد ورؤساء الأجهزة التنفيذية والدكتور محمد نور عثمان وكيل وزارة الأوقاف.
 

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

شمس الاصيل

جمعية تعمير صحراء الهرم

سيادة الوزير محافظ الجيزة لايعترف بان منطقة حائق الاهرام تتبع محافظة الجيزة لاخدمات ولاامن حتى ان قسم الشرطه تم وضع حجر اساس خالى من الاساس وتم خلع الرخامه والمكان مغتصب من الناس ولا حياة لمن تنادى وقد كتبت كثيرا ولايوجد نظافة للشوارع وكان هذه المنطقة ملهاش غيرالمقاولين المسيطرين عليها ويفعلوا فيها ما يشاءون من مخالفات والحى فى سابع نومه اصحى يامحافظة كفاية نوم وفوضى وخلافه 00

عدد الردود 0

بواسطة:

شمس الاصيل

جمعية تعمير صحراء الهرم

سيادة الوزير محافظ الجيزة لايعترف بان منطقة حائق الاهرام تتبع محافظة الجيزة لاخدمات ولاامن حتى ان قسم الشرطه تم وضع حجر اساس خالى من الاساس وتم خلع الرخامه والمكان مغتصب من الناس ولا حياة لمن تنادى وقد كتبت كثيرا ولايوجد نظافة للشوارع وكان هذه المنطقة ملهاش غيرالمقاولين المسيطرين عليها ويفعلوا فيها ما يشاءون من مخالفات والحى فى سابع نومه اصحى يامحافظة كفاية نوم وفوضى وخلافه 00

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