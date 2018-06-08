محافظة القاهرة: بدء إزالة عقار مخالف من 12 طابقًا بمصر القديمة

بدأت أجهزة حى مصر القديمة بالتنسيق مع شرطة المرافق والأمن العام إزالة العقار رقم 20 بشارع الطاهر بن حسين والمكون من 12 طابقاً صادر لها قرارات إزالة ومحاضر وقف أعمال.

وأكد العميد محمد زين العابدين، رئيس الحى، فى تصريحات له أنه تم تكليف المقاول بالعمل اليدوى نظرًا لضيق المكان والحرص على تأمين العقارات المجاورة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة بأقصى سرعة ممكنة وبكل حزم وقوة قبل بيعها للمواطنين واستفادة المخالف من مخالفته، مهيبًا بالمواطنين بضرورة الرجوع للأحياء للتأكد من سلامة وقانونية الوحدات السكنية ومطابقتها لاشتراطات التراخيص قبل التعامل عليها بالشراء أو الإيجار أو البدل أو بأى شكل حتى لا يواجه مشاكل مستقبلية فى إدخال المرافق أو الإزالة وخسارة أمواله.