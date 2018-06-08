مباحث جرجا بسوهاج تضبط متهما هاربا من حكم بالمؤبد وعامل بحوزته أسلحة

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث مركز شرطة جرجا بالإنابة من ضبط عامل وبحوزته بندقية آلية وفرد روسى محلى الصنع و14 طلقة وضبط هارب من حكم بالمؤبد بتهمة الاتجار فى السلاح .

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز جرجا عن قيام عامل بدائرة المركز بحيازة أسلحة نارية وذخائر كما وردت معلومات عن التوصل لاختباء متهم هارب من حكم بالمؤبد فى قضية اتجار بالأسلحة.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبعض المعلومات على اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة ضبط المتهمين وتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية.

تم وضع خطة بحث لضبط المتهمين قادها الرائد عزت سليمان رئيس مباحث مركز شرطة جرجا بالإنابة مدعوم بمجموعات قتالية وأسفرت الجهود عن ضبط البدري . ا . أ 37 سنة عامل مقيم بناحية نجع سعيد الشرقى وبحوزته بندقية آلية وفرد روسى محلى الصنع و 14 طلقة.

وتم ضبط المتهم مصطفى . ع . ع المحكوم عليه غيابيا بالمؤبد بتهمة الاتجار فى السلاح فى القضية رقم 10901جنايات مركز جرجا لسنه 2017 والمقيدة برقم 2260 كلى جنوب سوهاج لسنة 2017 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحرير عن ذلك المحضر رقم 1936 إدارى بالوجار اتخاز الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين عقب العرض على النيابة العامة التى سوف تتولى التحقق.