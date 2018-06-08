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لبنان: أحزاب القوات والتقدمى الاشتراكى والكتائب تطالب بإلغاء مرسوم التجنيس

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:22 م
لبنان: أحزاب القوات والتقدمى الاشتراكى والكتائب تطالب بإلغاء مرسوم التجنيس البرلمان اللبنانى
أ ش أ
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 طالبت 3 أحزاب رئيسية فاعلة فى لبنان، الرئيس اللبنانى ميشال عون، بإلغاء المرسوم الجمهورى الذى كان قد أصدره وتم بموجبه منح الجنسية اللبنانية لأكثر من 400 شخص.

ودعت أحزاب (القوات اللبنانية) و(التقدمى الاشتراكي) و(الكتائب) فى بيان مشترك صادر عنها، اليوم/الجمعة/، إلى إصدار مرسوم جمهورى آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جدًا، ولأسباب إنسانية محدّدة وتتوافق مع مقتضيات الدستور اللبنانى ومعايير منح الجنسية اللبنانية خاصة فى الظروف الحالية التى يضيق فيها لبنان أصلا بسكانه.


وأشارت الأحزاب الثلاثة إلى أنها حددت موقفها فى أعقاب الاستجابة إلى طلبها بنشر مرسوم التجنيس، وبعدما أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية التى سبقت إصدار المرسوم أظهرت أن عددًا من الأسماء الواردة به تدور حولها شبهات أمنية وقضائية.


وأثار (مرسوم التجنيس) ضجة كبيرة وعاصفة من الجدل فى الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لهم مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذى تنفى صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.

 

 


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