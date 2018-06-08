فيديو جراف.. فندق جروزنى مقر إقامة الفراعنة فى المونديال

أعلنت جمهورية الشيشان الروسية، عن افتتاح مجمع فنادق خمس نجوم، الذى تم اختياره لاستضافة المنتخب الوطنى المصرى لكرة القدم خلال كأس العالم فى مدينة جروزنى.
فى الفيديو جراف التالى يرصد "اليوم السابع" أبرز معلومات حول مقر إقامة "الفراعنة" بروسيا.
1- يتكون الفندق من 10 طوابق ويسمى "ذا لوكال" فى جروزنى.2- وقع الاختيار على الفندق لاستضافة منتخب مصر الوطنى لكرة القدم.
3- يعد واحدا من أفضل الفنادق فى الجنوب الروسى.4- تم تصميم الفندق بـ120غرفة مريحة ومطعم وموقف يتسع لـ500 سيارة
5- يضم الفندق حمام سباحة داخلى ومركز للياقة البدنية وملعب تنس.6- يشمل الفندق العديد من قاعات المؤتمرات ومركزا للتسوق.
7- يقع بجوار ملعب كرة القدم "أهمات-أرينا".8- اختار منتخب مصر مدينة جروزنى عاصمة الشيشان مقرا خلال كأس العالم 2018.
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