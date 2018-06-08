فيديو جراف.. فندق جروزنى مقر إقامة الفراعنة فى المونديال

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أعلنت جمهورية الشيشان الروسية، عن افتتاح مجمع فنادق خمس نجوم، الذى تم اختياره لاستضافة المنتخب الوطنى المصرى لكرة القدم خلال كأس العالم فى مدينة جروزنى.

فى الفيديو جراف التالى يرصد "اليوم السابع" أبرز معلومات حول مقر إقامة "الفراعنة" بروسيا.