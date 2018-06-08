عواصف رعدية تعطل حركة الطيران فى أنحاء أوروبا

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حذرت توقعات الأرصاد فى عدد من الدول الأوروبية من عواصف رعدية تؤثر على الحركة الجوية فى قارة أوروبا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن التوقعات الجوية أشارت إلى أن عواصف رعدية قد تضرب مناطق فى أوروبا وتسبب مشكلات فى حركة الطيران المدني.

وقالت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) إنه من المتوقع حدوث عواصف رعدية ونشاط للسحب الركامية على أجزاء كبيرة من أوروبا اليوم ، محذرة من حدوث تأخيرات وتعطل فى الحركة الجوية ، كما حذرت من أن حالة من التكدس فى المطارات قد تؤدى إلى تأخيرات كبيرة فى مطار جاتويك فى لندن وتأخيرات متوسطة فى مطار لشبونة بالبرتغال ، كما يواجه المسافرون فى مطار أمستردام تعطل الحركة بسبب انخفاض مستوى الرؤية.