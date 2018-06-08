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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:04 م
ضبط 4 عاطلين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية أقراص مخدرة - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط المتهم "حازم.ح.ع" 43 عاما عاطل ومقيم المستقبل دائرة مركز أبوصوير بحوزته 140 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية من القبض على كلا من المتهم "محمد.م.م" 20 عاما كهربائى والمتهم "محمد.ع.ع" 23 عاما عاطل مقيمين دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزتهما 16 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 70 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

وألقى ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية القبض على المتهم "احمد.م.ع" 26 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته 11 قطعة حشيش وزنت حوالى 60 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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