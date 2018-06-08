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صور..شبيه زعيم كوريا الشمالية يتجول فى سنغافورة قبل موعد القمة مع ترامب

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:23 ص
صور..شبيه زعيم كوريا الشمالية يتجول فى سنغافورة قبل موعد القمة مع ترامب شبية زعيم كوريا الشمالية فى أحد أسواق سنغافورة
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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فوجئ مواطنون فى سنغافورة بشخص شديد الشبه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، يسير بينهم فى أحد أهم مواقع الجذب السياحى فى الجزيرة، وهو متنزه ميرليون، أن يدركوا أنه ليس سوى شخص ينتحل هيئة الزعيم الكورى الشمالى قبل أيام من انطلاق القمة التاريخية المقررة بين الزعيم الكورى والرئيس الأمريكى فى سنغافورة.

ويطلق هذا الرجل الأسترالى الصينى الذى يقلد الزعيم الكورى الشمالى على نفسه اسم هاوارد إكس فقط، وقال إنه يتمنى نجاح القمة بين كيم والرئيس الأميركى دونالد ترمب للتفاوض على إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووى.

وظهر هاوارد إكس أيضا بوصفه كيم فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى جانجنيونج بكوريا الجنوبية فى فبراير ليصيب قائدات التشجيع الكوريات الشماليات بالحيرة، واللائى اعتقدن فى بادئ الأمر أن زعيم البلاد وصل إلى استاد الهوكي.

وأوضح هاوارد إكس أن ظهور كيم كثالث زعيم لكوريا الشمالية فى 2011 كان مربحا بالنسبة له، حيث بدأ مسيرة جديدة فى الأفلام والإعلانات التجارية ومهام خاصة معظمها فى مسقط رأسه فى هونج كونج.

سيدة تلتقط سيلفى لزعيم كوريا الشمالية
سيدة تلتقط سيلفى لزعيم كوريا الشمالية

 

 

 

شبية زعيم كوريا الشمالية فى أحد المتاجر
شبية زعيم كوريا الشمالية فى أحد المتاجر

 

شبيه زعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة
شبيه زعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة

 

شبيه زعيم كوريا الشمالية يتجول بسنغافورة
شبيه زعيم كوريا الشمالية يتجول بسنغافورة

 

شبيه زعيم كوريا الشمالية يحيى المارة
شبيه زعيم كوريا الشمالية يحيى المارة

 

شبيه كيم كونج أون فى أحد أسواق سنغافورة
شبيه كيم كونج أون فى أحد أسواق سنغافورة

 


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