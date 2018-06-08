صور..شبيه زعيم كوريا الشمالية يتجول فى سنغافورة قبل موعد القمة مع ترامب

فوجئ مواطنون فى سنغافورة بشخص شديد الشبه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، يسير بينهم فى أحد أهم مواقع الجذب السياحى فى الجزيرة، وهو متنزه ميرليون، أن يدركوا أنه ليس سوى شخص ينتحل هيئة الزعيم الكورى الشمالى قبل أيام من انطلاق القمة التاريخية المقررة بين الزعيم الكورى والرئيس الأمريكى فى سنغافورة.

ويطلق هذا الرجل الأسترالى الصينى الذى يقلد الزعيم الكورى الشمالى على نفسه اسم هاوارد إكس فقط، وقال إنه يتمنى نجاح القمة بين كيم والرئيس الأميركى دونالد ترمب للتفاوض على إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووى.

وظهر هاوارد إكس أيضا بوصفه كيم فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى جانجنيونج بكوريا الجنوبية فى فبراير ليصيب قائدات التشجيع الكوريات الشماليات بالحيرة، واللائى اعتقدن فى بادئ الأمر أن زعيم البلاد وصل إلى استاد الهوكي.

وأوضح هاوارد إكس أن ظهور كيم كثالث زعيم لكوريا الشمالية فى 2011 كان مربحا بالنسبة له، حيث بدأ مسيرة جديدة فى الأفلام والإعلانات التجارية ومهام خاصة معظمها فى مسقط رأسه فى هونج كونج.