صور.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى جمعة مليونية القدس بغزة

كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب و رويترز

بدأ توافد المتظاهرين الفلسطينيين، اليوم الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، كما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية كبيرة، بعد نشوب اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم، قوات مكثفة من قناصة ودبابات وبطاريات "القبة الحديدية" وكتائب القوات البرية من الوية "401" و"غولانى"، عند السياج الشائك مع قطاع غزة، استعدادا للمظاهرات المتوقعة في إطار مسيرة العودة ويوم القدس العالمى.



اشتباكات



بدء توافد المتظاهرين



تمركزات الجيش الإسرائيلى على حدود قطاع غزة



توغل للجيش الإسرائيلى



جانب من الاشتباكات



حدود قطاع غزة



إصابات



جانب من الاشتباكات العنيفة



جانب من الاشتباكات مع الاحتلال