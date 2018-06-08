video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 02:07 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

صور.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى جمعة مليونية القدس بغزة

الجمعة، 08 يونيو 2018 01:24 م
صور.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى جمعة مليونية القدس بغزة بدء توافد المتظاهرين
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب و رويترز
إضافة تعليق
بدأ توافد المتظاهرين الفلسطينيين، اليوم الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، كما دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية كبيرة، بعد نشوب اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم، قوات مكثفة من قناصة ودبابات وبطاريات "القبة الحديدية" وكتائب القوات البرية من الوية "401" و"غولانى"، عند السياج الشائك مع قطاع غزة، استعدادا للمظاهرات المتوقعة في إطار مسيرة العودة ويوم القدس العالمى.

اشتباكات
اشتباكات

 

بدء توافد المتظاهرين
بدء توافد المتظاهرين

 

تمركزات الجيش الإسرائيلى على حدود قطاع غزة
تمركزات الجيش الإسرائيلى على حدود قطاع غزة

 

توغل للجيش الإسرائيلى
توغل للجيش الإسرائيلى

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

حدود قطاع غزة
حدود قطاع غزة
 
إصابات
إصابات

 

جانب من الاشتباكات العنيفة
جانب من الاشتباكات العنيفة
 
جانب من الاشتباكات مع الاحتلال
جانب من الاشتباكات مع الاحتلال

 

متظاهر فلسطينى
متظاهر فلسطينى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الإسرائيلى يزعم عدم تعمده قتل ممرضة فلسطينية فى غزة

الإعلام الفلسطينية: تفوهات محامى دفاع الاحتلال تحريض ضد الفلسطينيين

توغل 3 جرافات إسرائيلية شرق خان يونس بقطاع غزة

عضو بالحزب الشيوعى: مقاتلات إسرائيلية تدربت بتركيا على ضرب قطاع غزة

القوات الجوية الإسرائيلية تنهى تدريبات متعددة فى ظل تصاعد التوتر فى غزة

صور.. "شكرا ميسى" بميادين غزة على خلفية إلغاء مباراة مع إسرائيل بالقدس

فلسطين

غزة

أخبار غزة

مسيرة العودة

أخبار عربية




لا تفوتك
25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

25 مليار دولار تبادل تجارى فى 3 أشهر.. ارتفاع صادرات مصر لـ7.1 مليار دولار

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

أسامة نبيه: الحضرى والشناوى لا يتحملان أهداف بلجيكا.. واخترنا وديات صعبة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

مميش:افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية2019..والاستثمار الأجنبى فى زيادة مستمرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

بالأرقام.. كيف استكملت الدولة رحلة الإصلاح الاقتصادى وحماية المواطن من آثارها.. الموازنة تعكس خفض معدلات البطالة والعجز وارتفاع معدل النمو.. و74 مليار جنيه حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ورفع المرتبات والمعاشات

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

قبل الحكم على صفوت الشريف.. "الكسب" لـ "الجنايات": سدد 179 مليون.. النيابة العامة حفظت التحقيقات فى "الاستيلاء على المال العام" و"هدايا الأهرام" بعد رده 135 مليون.. فاعه يؤكد براءة موكله لسداده مستحقات الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة