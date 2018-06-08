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الجمعة، 08 يونيو 2018 10:05 م
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صور.. ارتفاع عدد ضحايا قمع الاحتلال فى مليونية القدس لـ4 شهداء و600 جريح

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:02 م
صور.. ارتفاع عدد ضحايا قمع الاحتلال فى مليونية القدس لـ4 شهداء و600 جريح شهيد غزه
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أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة اليوم الجمعة، أن أربعة فلسطينيين قتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات على الحدود الشرقية للقطاع كما أصيب خمسة من الصحفيين اثنان منهم بالرصاص الحي، ضمن مسيرات عرفت باسم "مليونية القدس".

وقالت وزارة الصحة فى بيان إن الشاب "يوسف الفصيح (29 عاما) استشهد شرق غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي" وكانت أعلنت "استشهاد الطفل هيثم الجمل (15 عاما) برصاص الاحتلال شرق خان يونس".

وقبل ذلك، أعلنت الوزارة "استشهاد زياد البريم برصاص الاحتلال شرق خان يونس (جنوب القطاع)" كما أعلنت "استشهاد عماد أبو درابى (26 عاما) برصاص الاحتلال شرق جباليا (شمال)".

وأصيب أكثر من 600 فلسطينى بجروح بينهم نحو 120 أصيبوا بالرصاص الحى، سبعة منهم فى حال الخطر وذلك خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

أهالي الشهيد
أهالي الشهيد

 

طفل شهيد
طفل شهيد

 

طفل يحمل علم فلسطين
طفل يحمل علم فلسطين

 

مليونية القدس
مليونية القدس

 

نقل المصابين
نقل المصابين

 


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