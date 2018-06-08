صور.. اجتماع بين رئيسى الأركان الأمريكى والروسى لبحث الأوضاع فى سوريا

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عقد رئيسا أركان الجيشين الروسى والأمريكى، اليوم الجمعة، فى هلسنكى لقاء "بناء" حول النزاع فى سوريا تناول خصوصا تجنب الحوادث، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأورد بيان الوزارة الروسية أن رئيس أركان الجيش فاليرى جيراسيموف ونظيره الأمريكى جوزف دانفورد التقيا فى العاصمة الفنلندية "لبحث الجوانب المختلفة لتسوية الأزمة فى سوريا".

وأضاف أن الرجلين ناقشا "قضايا متصلة بالعلاقة الثنائية وتجنب الحوادث" و"لاحظا اهمية ضمان استقرار الوضع فى سوريا فى أسرع وقت"، وتابع البيان أن "الاجتماع كان بناء".



اجتماع الروس والأمريكان حول سوريا