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الجمعة، 08 يونيو 2018 05:37 م
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صور.. إصابة 44 شخصًا إثر اصطدام حافلة بشاحنة وسيارة فى جنوب بولندا

الجمعة، 08 يونيو 2018 04:36 م
صور.. إصابة 44 شخصًا إثر اصطدام حافلة بشاحنة وسيارة فى جنوب بولندا جانب من الحادث
أ ش أ - تصوير رويترز
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أعلن مسئولون بولنديون اليوم الجمعة إصابة 44 شخصًا منهم العديد من الأطفال إثر اصطدام حافلة كانت تنقل طلاب مدرسة إلى منازلهم بعد رحلة مدرسية بسيارة وشاحنة فى جنوب البلاد.

وقالت جوانا سيرادزكا المتحدثة باسم إدارة الاسعاف المحلية إنه تم نقل 25 شخصًا للمستشفيات بعد الحادث ، مضيفة أن هناك أربعة مصابين فى حالة خطرة منهم سائق الحافلة وسائق الشاحنة.
وأشارت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية الى أن الحافلة اصطدمت بالسيارة والشاحنة صباح اليوم فى طريق ضيق يؤدى إلى العاصمة وارسو من منتجع جبلى فى مدينة زكوبن ، وبدأت الشرطة والنيابة العامة التحقيق فى أسباب الحادث.

اصطدام حافلة بشاحنة وسيارة فى جنوب بولندا
اصطدام حافلة بشاحنة وسيارة فى جنوب بولندا

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

حادث تصادم
حادث تصادم

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