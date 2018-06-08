صحيفة لبنانية: مصطفى مدبولى نجح فى مشروعات الإسكان وحقق عائدات بالعملة الصعبة

بيروت (أ ش أ)

اهتمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بنبأ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، مشيرة إلى أن تكليف "مدبولى" لم يكن مستغربا لعدة اعتبارات فى مقدمتها نجاحه فى إنجاز مشاريع الإسكان التى أسندت إليه، فضلا عن نجاح وزارة الإسكان فى عهده فى تحقيق عائدات مالية كبيرة للدولة المصرية بالعملة الصعبة من خلال مشروعات الإسكان للمصريين بالخارج التى بيعت بالدولار الأمريكى.

وعددت الصحيفة - فى تقرير إخبارى لها فى عددها الصادر اليوم تناول التكليف الرئاسى لـ "مدبولى" بتشكيل الحكومة – الأسباب التى دعت الرئيس السيسى لاختيار الدكتور مدبولى،مشيرة إلى أن الاختيار جاء متماشيا مع الأعراف الحكومية بأن يترأس الحكومة وزير من الحكومة السابقة ، فيما لم يكن الاختيار مستغربا بعدما شغل مدبولى، باعتباره أقدم الوزراء فى الحكومة المستقيلة، منصب القائم بالأعمال لنحو 3 أشهر خلال رحلة علاج المهندس شريف اسماعيل بألمانيا .

وذكرت الصحيفة أنه يضاف إلى ذلك نجاح الدكتور مصطفى مدبولى فى إنجاز جميع التكليفات التى أسندت إليه فى مشاريع الإسكان المختلفة، وفى مقدمها العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة ومشاريع الإسكان القومية ومشروعات الصرف الصحى وغيرها.

وأشارت إلى أن "مدبولي" نجح أيضا إبان توليه وزارة الإسكان، فى تحقيق عائد بالعملة الصعبة من خلال طرح أراض ووحدات سكنية للمصريين فى الخارج بالدولار، وهى طريقة أمّنت عائدات مالية كبيرة للدولة، تزامنت مع قفزات فى أسعار بيع الوحدات السكنية.

وأضاف الصحيفة أن رئيس الحكومة المكلف بدأ مشاورات تشكيل الحكومة بشكل هادئ بعيدا عن الأضواء، فيما واصل المهندس شريف إسماعيل تسيير الأعمال من مكتبه فى مقر مجلس الوزراء.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء المكلف معروف عنه بساطته فى التعامل مع المحيطين به، علاوة على أن وزارة الإسكان شهدت فى عهده أكبر أعداد من طرح أراض للمواطنين وتنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكانية.