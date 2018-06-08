صحيفة صينية تنتقد موقف أمريكا من تايوان.. وتؤكد ضرورة تأهب بكين لنشوب أزمة

رويترز

قالت صحيفة "جلوبال تايمز" فى مقال افتتاحى، اليوم الجمعة، إن على الصين أن تتأهب لأزمة فى مضيق تايوان وسط تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن الجزيرة ذات الحكم الذاتى التى تعتبرها بكين إقليما منشقا.

وزادت الولايات المتحدة الضغط على الصين فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه فى ظل تقارير عن تحليق قاذفات قنابل أمريكية فوق المنطقة هذا الأسبوع، وذكرت "رويترز"، أن واشنطن تدرس إرسال سفينة حربية إلى مضيق تايوان، فيما تخوض الصين والولايات المتحدة حاليا محادثات محتدمة بشأن التجارة، وتكررت الخلافات بين البلدين فيما يتعلق بالوجود العسكرى فى بحر الصين الجنوبى حيث تقول الصين وتايوان وفيتنام وماليزيا وبروناى والفلبين إن لها حقوقا فى السيادة عليه.

وقالت الصحيفة المدعومة من الدولة، "من المرجح أن تواجه الصين والولايات المتحدة أزمة بشأن مضيق تايوان إن آجلا أو عاجلا"، ولا تعبر الصحيفة عن السياسة الرسمية، وأضافت "البر الرئيسى الصينى لا يخشى أى أزمة فى مضيق تايوان حتى المواجهة من أجل إخماد عدوانية الولايات المتحدة وتايوان وحماية الوحدة الوطنية".

ويأتى تصاعد التوتر بشأن تايوان فى وقت حرج بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين إذ تخوض الدولتان مفاوضات لتفادى حرب تجارية شاملة، وأثارت الصين قلق تايوان حين زادت من تدريباتها العسكرية هذا العام بما فى ذلك تحليق قاذفات قنابل وطائرات حربية أخرى حول الجزيرة وإرسال حاملة طائرات عبر مضيق تايوان الذى يفصلها عن تايوان.