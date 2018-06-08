شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

كتب – جمال جرجس المزاحم

فاز البروفسير المصرى شريف السبعاوى بعضوية البرلمان الكندى " اونتاريو " ليسجل أول مصرى يفوز بعضوية البرلمان الكندى فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ المهاجرين بكندا.

وأعلنت النتائج الرسمية فوز الدكتور شريف السبعاوى الذى يدرس بكبرى الجامعات الكندية ليكون أول مرشح مصرى فى انتخابات البرلمان الكندى من أصل مصرى.

وقال البروفسير شريف السبعاوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "سعيد جدا بهذا الفوز الذى يرفع اسم مصر، حيث سلجت بذلك لقب أول عضو فى البرلمان الكندى من أصل مصرى".

وأضاف أن الفوز جاء بعد سنوات طويلة من العمل السياسى والتطوعى والخدمى بكندا، خاصة أن كندا دولة كبيرة وتحتاج لعمل مستمر حتى يصل فيهالا الفرد إلى عضوية البرلمان الكندى.

وقدم السبعاوى الشكر لكل المصريين بكندا الذين ساندوا حملته الانتخابية وأدلوا بأصواتهم والجاليات العربية بكندا الذين بسببهم أتى الفوز، مؤكدا أن لديه برنامج سيقدمه خلال دورة البرلمان الكندى المقبلة.