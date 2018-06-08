شركات المحمول: انخفاض عدد المشتركين لقصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية

كتبت هبة السيد

أرجع مصدران بشركات المحمول، انخفاض حجم مشتركى المحمول بنحو 2 مليون عميل، إلى قرار الحكومة قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها، وهو ما أدى إلى توقف شراء العملاء للخطوط من المحال التقليدية، وبالتالى أثرت سلباً على حجم المبيعات إضافة إلى عمليات فصل الخدمة عن الخطوط المجهولة أو التى لا تحمل بيانات دقيقة.

وأوضحت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن بعض العملاء كانوا يتجهون لشراء الخطوط من المحال التقليدية فى السابق للاستفادة من بعض العروض الترويجية ومن ثم يقوم العميل بالاستغناء عن الخط بعد انتهاء العرض الترويجى للشركة التى أصدرت العرض، مضيفا أن هذه النوعية من العملاء لا يمكن اعتبارهم عملاء منتظمين، بالإضافة إلى أن بياناتهم قد تكون غير مدققة.

فيما أرجع إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض عملاء المحمول إلى اتجاه بعض العملاء للترشيد فى شراء خطوط جديدة نتيجة الظروف الاقتصادية بالإضافة إلى تخفيض البعض لعدد الخطوط الزائدة التى يستخدمونها.

واستبعد إيهاب سعيد، تأثير زيادة أسعار خطوط المحمول على عدد الاشتراكات، مضيفا أن العميل يشترى الخط مرة واحدة، غير أنه أشار إلى أن ترجع حجم مبيعات كروت الشحن نتيجة ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين، بالإضافة إلى استمرار هامش ربح التجار ثابت عند نسبة 2% فقط، على الرغم من فرض ضرائم ومصاريف تشغيل ورسوم التنمية.

وانخفض حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول بنحو 2.14 مليون فى الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضى حيث وصل عدد خطوط المحمول المستخدمة فى السوق إلى نحو 99.13 مليون بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 100.24 مليون اشتراك بنهاية فبراير الماضى و101.27 مليون اشتراك فى يناير 2018 وفقا لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار التقرير الذى حصلت عليه "اليوم السابع"، إلى انخفاض مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول إلى نحو 31.47 مليون مستخدم بنهاية مارس 2018 مقارنة بنحو 32 مليون مستخدم بنهاية فبراير الماضى، إضافة إلى انخفاض مشتركى "اليو اس بى مودم" لنحو 2.15 مليون بنهاية مارس مقارنة بنحو 3.25 مليون مشترك بنهاية فبراير.

وبلغ عدد مشتركى الـADSL نحو 5.53 مليون بنهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 5.43 مليون مشترك بنهاية فبراير 2018.

ويصل عدد مستخدمى الإنترنت إلى 37.9 مليون مستخدم فى مصر بنسبة انتشار بلغت 44.3% وفقا لنتائج بحث استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأسر والأفراد لعام 2017/2018.