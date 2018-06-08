س وج.. تعرف على ملابسات اغتيال الرئيس الأمريكى الأسبق جون كينيدى

كتب: بيشوى رمزى

دعا روبرت كينيدى، إبن الرئيس الأمريكى الأسبق جون كينيدى، إلى إعادة فتح التحقيق من جديد في اغتيال والده، وذلك بعد مرور حوالى 55 عام، من الحادث، الذى ظل بمثابة لغز، فى ضوء غياب أى دليل إدانه يمكن من خلاله التأكد من هوية القاتل.

وتستعرض اليوم السابع حقبة الرئيس الأمريكى الأسبق وملابسات اغتياله:

س: من هو جون كينيدى؟



كينيدى خلال حملته الانتخابية

هو الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، حيث تولى مهام منصبه رسميا في 20 يناير 1961، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التى خاضها عن الحزب الديمقراطى، فى نوفمبر 1960، على حساب خصمه الجمهورى آنذاك ريتشارد نيكسون، والذى أصبح بعد ذلك الرئيس الأمريكى السابع والثلاثين.

س: ما هى أهم الأحداث التى ارتبطت بفترته الرئاسية؟

كانت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أهم سمات الحقبة التي قضاها كينيدى في البيت الأبيض، حيث وصل الصراع بينهما إلى ذروته، لذا كان حريصا على اتخاذ مواقف قوية ضد السوفيت سواء في مجلس الأمن أو الإعلام أو القنوات الدبلوماسية.



كينيدى مع زوجته

فى الداخل، ارتبطت حقبة كينيدى بالعديد من القرارات التى أثارت جدلا كبيرا، منها فرض ضرائب على أصحاب الثروات الخيالية، وكذلك دعم حركة الحقوق المدنية، مما أثار غضب طبقات معينة فى المجتمع الأمريكى، بالإضافة إلى قطاع كبير فى الولايات الجنوبية.

س: ما هى أهم الأزمات التى شهدها عهد كينيدى؟



كينيدى يعلن ارسال وحدات بحرية إلى كوبا لمنع الاتحاد السوفيتى من استكمال مشروعه

تعد أزمة الصواريخ الكوبية هى أحد أبرز الأزمات التى واجهت جون كينيدى، إبان وجوده فى السلطة، حيث كشفت الأقمار الصناعية التابعة لجهاز الاستخبارات الأمريكى قيام الاتحاد السوفيتي بنشر صواريخ في كوبا، ليكون ذلك بمثابة تهديد صريح للولايات المتحدة، حيث أصدر كينيدى قرارا بإرسال وحدات بحرية أمريكية إلى كوبا لمنع السوفيت من استكمال مشروعهم، كما اتخذ مسارا دبلوماسيا متزامنا مع ذلك يقوم على إقناع الروس بالتوقف عن بناء مشروعهم مقابل وعد أمريكى بعدم غزو كوبا.

س: كيف أغتيل جون كينيدى؟



كينيدى قبل مقتله بدقائق

أغتيل كينيدي برصاص بندقية، فى 22 نوفمبر 1963، أثناء مرور موكبه أثناء زيارة إلى مدينة دالاس، حيث كان يركب سيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين، وحاكم ولاية تكساس جون كونالي. وقد أصيب حاكم تكساس، الذى كان جالساً أمام الرئيس، بجروح.

س: لماذا زار كينيدى مدينة دالاس؟

كانت مدينة دالاس الأمريكية هى أحد أكثر المدن الأمريكية غضبا من سياسات كينيدى، بل وصدر منها العديد من التهديدات بقتله، إلا أنه أصر على زيارتها، والتجول فى شوارعها بسيارة مكشوفة.

س: ما هى الرواية الرسمية حول اغتيال كينيدى؟



لي هارفي اوزولد

اعتقلت السلطات الأمريكية شخص يدعى لي هارفي اوزولد، حيث قالت التقارير الصادرة عن الإدارة الأمريكية أنه أطلق النار على موكب الرئيس من مبنى مستودع الكتب المدرسية في تكساس، إلا أنها أكدت أنه لا يوجد دليل حول ما إذا كانت هناك مؤامرة أجنبية مرتبطة بقتله. وكان أوزولد يتبنى الفكر الماركسي، وقد سافر إلى الاتحاد السوفيتي عام 1959 و عاش هناك حتى عام 1962، إلا أنه قتل بعد يومين فقط من اغتيال كنيدى على يد صاحب ملهى ليلى يدعى جاك روبي.