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الجمعة، 08 يونيو 2018 06:00 ص
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زوج فى دعوى زنا: زوجتى خانتنى مع مديرى وهددا نجلى بإشعال النيران فيه ليصمت

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:00 ص
زوج فى دعوى زنا: زوجتى خانتنى مع مديرى وهددا نجلى بإشعال النيران فيه ليصمت محكمة الاسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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 يروى الزوج "مدحت.ا" صدمته من الواقع الذى اكتشف أنه يعيش فيه، وقال - على حد قوله فى أوراق قضيته المنظورة أمام الجيزة - عرفت إنى كنت مغفل بعد 8 سنوات زواج، فزوجتى خانتنى مع مديرى دون حياء وحولت حياتى إلى جحيم بعد علم الجميع خيانتها.

وأضاف الزوج: تزوجتها وأنا من أسرة متوسطة الحال وبذلت أقصى جهدى لأوفر لها ما تتمناه وحاولت الصعود فى وظيفتى حتى وصلت لمساعد مدير عام لأوفر لها ما تتمناه، ولكن بالرغم من كل هذا استمرت فى أسلوها غير السوى. 

وتابع: كتبت لها جميع ممتلكاتى وبعد أن نجحت وأصبح كل شىء تحت يديها بدأت حقيقتها تظهر فى التعامل مع جميع أصدقائى، وتأتى برجال بالمنزل مستغلة غيابى وعندما أتحدث معها تجادلنى وتقولى لى "خليك إنسان متحضر بلاش تخلف" واستمرت فى هذا السلوك ورغم الخلافات المستمرة لم ترجع عما هى فيه.

وأكد "مدحت": بعد أن أنجبت ابنى الوحيد تلاشى حلم انفصالنا وأرضيت بالأمر الواقع ولكنها لم تراعى وجودى وتطورت علاقتها مع مديرى الذى أصبح يحملنى فوق طاقتى ولا أعلم سر تغيره وأصبح يجعلنى أذهب إلى مأموريات خارج القاهرة.

واستطرد: حررت محضر بقسم شرطة الجيزة حمل رقم 7600 لسنة 2018، بعد أن ضبطها فى وضع مخل لشرفى وعلمت من نجلى أن عشيق زوجتى كان يهدده بإشعال النار فيه ليصمت ولا يفضحهما.


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