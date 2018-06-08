روسيا تبنى محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء فى نيجيريا

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أعلن السفير النيجيرى لدى روسيا، ستيف ديفيس أوغبه، أن روسيا وبلاده اختارتا موقعين سيتم فيهما بناء محطتين نوويتين لتوليد الطاقة فى نيجيريا.

وقال ديفيس أوغبه للصحفيين ، اليوم الجمعة بموسكو ، "يجرى العمل حاليا على تطوير الجوانب الفنية والحصول على تصاريح البناء ، ونحن قد وقعنا بالفعل اتفاقا بشأن تطوير محطتين للطاقة النووية ، وتم اختيار موقعين فى نيجيريا لهذا الغرض".

وأضاف " ستقع أولى المحطتين فى غرب نيجيريا ، والثانية فى الجزء الجنوبى من البلاد" ، مشيرا إلى أن المسألة تكمن فى الوقت الراهن فى موعد إنشاء المحطتين.

ولفت السفير النيجيرى إلى أن بلاده تتعاون مع وكالة الطاقة النووية الروسية (روس آتوم) منذ عدة سنوات، موضحا أن الجانبين وقعا اتفاقا بشأن بناء محطتين للطاقة النووية على أراضى نيجيريا.

يُذكر أن روسيا ونيجيريا وقعتا فى أكتوبر عام 2017 على اتفاقية لبناء وتشغيل محطتى طاقة نووية ومركز أبحاث نووى فى نيجيريا ، بالإضافة إلى "خريطة طريق" بشأن التعاون فى الاستخدام السلمى للتكنولوجيات النووية.