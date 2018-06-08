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رئيس وزراء إثيوبيا يستبدل قائد القوات المسلحة ورئيس المخابرات

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:50 ص
رئيس وزراء إثيوبيا يستبدل قائد القوات المسلحة ورئيس المخابرات رئيس وزراء إثيوبيا
أديس أبابا (رويترز)
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استبدل رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد قائد القوات المسلحة ورئيس المخابرات فيما يسعى إلى المضى فى إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق.

وكان أبى الذى تولى منصبه فى أبريل، قد تعهد بتطبيق إصلاحات استجابة لمطالب المحتجين خلال موجات من الاضطرابات بدأت فى 2015 حينما قتلت قوات الأمن مئات الأشخاص.

وقال فيتسوم أريجا مدير مكتب أبى على تويتر فى وقت متأخر الليلة الماضية إن رئيس الوزراء عين سيرى ميكونن قائدا للقوات المسلحة ليحل محل سامورا يونس.

وخدم سامورا فى الجيش الإثيوبى لأربعة عقود.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن بيان من مكتب رئيس الوزراء أن أبى عين قائد القوات الجوية آدم محمد رئيسا لجهاز المخابرات والأمن الوطنى ليخلف جيتاتشو أسافا.

ولم يتم الكشف عن أسباب التغييرات لكن سامورا وجيتاتشو عضوان بارزان فى الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية التى تهيمن على المشهد السياسى فى إثيوبيا منذ 1991.

وقال محاضر جامعى فى أديس أبابا طلب عدم نشر اسمه "يشير هذا بالتأكيد إلى ضعف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية".

وتهيمن عرقية التيجراى على الجبهة فى حين ينتمى أبى إلى الأورومو.

 


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