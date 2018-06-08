رئيس البوسنة والهرسك يرغب بدعوة بوتين لزيارة بانيا-لوكا

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قال رئيس البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك ، اليوم الجمعة ، إنه يأمل بتوجيه دعوة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين لزيارة مدينة بنيا-لوكا ثانى أكبر المدن بالبوسنة والهرسك.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ميلوراد دوديك قوله "سأعتبر فوزى فى الانتخابات العامة عضواً لمجلس الرئاسة (الرئاسة جماعية فى دولة البوسنة والهرسك) التى ستجرى فى البلاد يوم 7 أكتوبر عام 2018 الحالى بمثابة نجاحى الأكبر ، حيث سأتمكن فى هذه الحالة من أن أقوم بإدارة أمور الرئاسة على مدى الأشهر الثمانية الأولى ، وخلال هذه الفترة سأوجه دعوة إلى الرئيس الروسى لزيارتنا ، وسأكون باستقباله فى بانيا-لوكا بصفتى عضوا بالرئاسة".

وأعرب عن أمله بأن يحضر الرئيس الروسى مراسم مشروع المركز الثقافى الصربى الروسى مع الكنيسة، الذى يجرى إنجازه اليوم على مساحة 5ر6 ألف متر مربع، ويأمل ميلوراد دوديك بأن تجرى مراسم تدشين هذا المشروع بعد سنة واحدة أو سنتين.

يذكر أنه سبق وجرى آخر لقاء بين الرئيس الروسى وميلوراد دوديك على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادى الدولى بعد الجلسة العامة يوم 25 مايو الماضي.