دحلان: الإخوانى كمال الخطيب والجزيرة يحترفان الكذب والتزوير تحت ستار الدين

كتب : أحمد جمعة

اتهم القيادى الفلسطينى محمد دحلان ما وصفه بـ"الدجال" الإخوانى كمال الخطيب بالكذب، مؤكدا أنه يمتهن ويحترف الكذب والتزوير منذ أمد طويل متخفيا تحت ستار التدين مثله مثل سائر زملائه وشركائه فى جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن قناة الجزيرة ومن يديرونها ويقومون بتمويلها وهم يمضون أسعد الأوقات في فنادق تل أبيب والقدس بإذن ورعاية مباشرة من حاكم قطر.

وأكد دحلان فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الجمعة، أن أكاذيب وإفتراءات الخطيب والجزيرة حول شراء عقارات فى القدس بهدف المتاجرة الخفية هدفها التشويش الرخيص على كل من يحاول مد يد العون لمدينة القدس، موضحا أن الخطيب يحاول تشديد طوق العُزلة على القدس وأهلها وتركهم وحيدين فى مواجهة إحتلال إستيطانى يسعى جاهدا ليلا نهارا لقضم القدس متراً متراً وشبراً شبراً لتصبح هدفا أسهل للتهويد.

وأضاف دحلان "نظرا لفداحة الكذب والتزوير المقصود والموجه من الخطيب وقناة الجزيرة القطرية فإنني سأقوم بملاحقتهم قضائيا في كل العالم، وإن كان الخطيب مسلما حقا فهو يعي في نهاية الأمر بأن البينة على من إدعى، وإن كان رجلا وصاحب كلمة كما يدعي فعليه أن يقدم ما هو أكثر من ثرثرة قذرة على شاشة قناة أصبحت مدموغة بكل أشكال الدجل والكذب والتحريف، وإلا كان الخطيب كما عهدناه وعرفناه بوقا آخر من أبواق الإحتلال وحلفائه".

تدوينة دحلان