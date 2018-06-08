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خلال زيارته للصين.. بوتين يشير إلى التطور السريع فى العلاقات بين البلدين

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:47 ص
خلال زيارته للصين.. بوتين يشير إلى التطور السريع فى العلاقات بين البلدين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن حكومتى روسيا والصين ساهمتا فى إحداث تطورات ناجحة للعلاقات الاقتصادية بينهما.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أن بوتين يتوقع خلال زيارته الرسمية الحالية إلى الصين، مناقشة مجالات التعاون بين موسكو وبكين فى إطارات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثنائى بينهما.

أضاف بوتين - فى اجتماعه مع رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ - "إننى سعيد للمشاركة فى اجتماع جديد وسعيد للحصول على فرصة لمناقشة مجالات تعاوننا بشكل متعدد الأطراف وفى إطار منظمة شنغهاى للتعاون، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون الثنائى مع أصدقائنا من الحكومة الصينية".

 


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