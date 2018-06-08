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الجمعة، 08 يونيو 2018 01:28 م
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جمارك أسوان تحبط محاولة تهريب 81 ألف جنيه مصرى للسودان

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:50 ص
جمارك أسوان تحبط محاولة تهريب 81 ألف جنيه مصرى للسودان عمله مصريه-ارشيفيه
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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تمكن رجال تفتيش الركاب بميناء السد العالى شرق برئاسة عبد الرضى حسين مغربى مدير إدارة تفتيش الركاب بالتنسيق مع مباحث وإدارة أمن الموانى بميناء أسوان من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون مكافحة غسيل الأموال.

 

أوضحت جمارك أسوان، فى بيان صحفى، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب المغادرين إلى السودان على الباخرة وبناء على معلومات سرية بمحاولة الراكب  ا. م. ع سودانى الجنسية تهريب كمية من النقد، تم تشكيل لجنة من سيد محمد حسن وإبراهيم يوسف وسامح رضا لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتياً، وبالتفتيش تبين وجود 81 ألف جنيه مصرى مخبأة بجيوب صديرى كان يرتديه وبين طيات ملابسه.

 

قرر على طلبة مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر تهرب جمركى رقم 6 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات، وحرر المحضر حمزة فهيم مدير إدارة الأمن الجمركى.

 

 


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