تنفيذ 860 حكما وضبط 111 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا منها 609 أحكام جزئية و43 حكما مستأنفا و169 حكم غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية و36 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 9300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 111 متهما هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.