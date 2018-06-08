تعرف على الأوراق المطلوبة لتقنين أراضى الدولة بالقاهرة

كتب : ماجد تمراز

أعلنت رئاسة حى منشأة ناصر، عن الأوراق المطلوب تقديمها عند تقنين أراضى الدولة. وأوضح اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشأة ناصر، أن الأوراق المطلوب تقديمها لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، هى (خريطة من هيئة المساحة محدد عليها الموقع وإيصال كهرباء أو إيصال مياه، عقد إن وجد وكشف مشتملات وصورة بطاقة).

كانت محافظة القاهرة، قد حددت 14 يونيو الجارى، آخر موعد لتقنين أوضاع واضعى اليد، وحذر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، من التخلف عن تقديم المستندات للجان المختصة فى الأحياء والمحافظة، لافتًا إلى أنه سيتم استرداد أى أرض أو مصنع أو عقار غير مقنن وضعه.