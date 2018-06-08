تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعيد الفطر.. أبرزها تخصيص 417 ساحة صلاة

أعلنت محافظة القاهرة خطتها للاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك بإعلان حالة الطوارئ فى كافة قطعاتها الخدمية، وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر مع التشديد على تأمينها بالتنيسيق مع مديرية أمن القاهرة.

ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية ، أهم استعدادات العاصمة لعيد الفطر المبارك.

1. تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصليين وتكثيف أعمال النظافة بمحيط كل ساحة.

2. تكثيف الخدمات بالأماكن التى يتررد عليها المواطنون.

3. تكثيف الخدمات المرورية بمحيط ساحات صلاة العيد حتى لا يحدث أى تكدس.

4. شن حملات على مواقف السيرفيس والميكروباصات لضبط تعريفة الركوب

5. تكثيف خدمات المرور بمحيط المقابر ودور السينما.

6. توفير 130 أتوبيسا نقل عام خلال العيد لخدمة للمدن الرئيسية والأماكن السياحية .

7. التأكد من توافر كل سائل الأمان بالأتوبيس النهرى.

8. شن حملات للتفتيش على المراسى النهرية ومراجعة تراخيص المراكب.

9. توفير 191 سيارة إسعاف للعمل طوال فترة عيد الفطر المبارك.

10. تشكيل غرفتى طوارئ واحدة للإسعاف والأخرى للمستشفيات

11. إنشاء غرفة عمليات بمديرية التموين لتلقى شكاوى المواطنين طوال أيام العيد.

12. تشديد الرقابة على المخابز والأسواق لرصد السلع غير الصالحة.

13. وضع مفتش دائم بمستودع الأنابيب التابع لشركة البوتجاز.