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ترامب يزور قاعدة للناتو باليونان فى طريقه لحضور قمة سنغافورة

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:51 م
ترامب يزور قاعدة للناتو باليونان فى طريقه لحضور قمة سنغافورة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أثينا (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "كاثيميرينى" اليونانية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، من المقرر أن يتوقف لفترة وجيزة عند قاعدة حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى خليج سودا باليونان فى طريقه لحضور قمة بسنغافورة فى 12 يونيو الجارى ، حيث يلتقى بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون .

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت إتاحة تفاصيل قليلة بخصوص الزيارة ، والتى يتوقع أن تجرى خلال الأيام المقبلة .

ولم يتم توضيح ما إذا كان ترامب سيتحدث إلى القوات الأمريكية فى القاعدة أو ما إذا كانت طائرة الرئاسة الأمريكية ستقف لتتزود بالوقود.

وأوضحت الصحيفة أنه فى كلتا الحالتين تُجرى استعدادات فى قاعدة البحرية اليونانية لاستضافة ترامب حال زيارته لها.

 


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