تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 833 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 8.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 948 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.1 مليون ورقة منفذة على 505 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 81.19% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 18.81%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 3512 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 661 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 60 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 675 مليون جنيه بحجم تداول 112 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 28 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4187 مليون جنيه بحجم تداول 774 ورقة مالية منفذة من خلال 88 ألف عملية.