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تحرير 2250 مخالفة مرورية و ضبط 1526 هاربا من أحكام بالبحيرة

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:18 م
تحرير 2250 مخالفة مرورية و ضبط 1526 هاربا من أحكام بالبحيرة حمله مرور - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 1526 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "عبد العزيز  ع  أ" ومقيم جناكليس مركز أبو المطامير المحكوم عليه فى قضية  جنايات مركز وادى النطرون "سلاح " والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد وضبط "مصطفى  ط ي" 50 سنة ومقيم عزبة ذكرى مركز أبو المطامير المحكوم عليه في  قضية جنايات مركز أبو المطامير "تزوير" والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.
 
كما تم تحرير 2250 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.
 
كما شنت مديرية أمن البحيرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.
 
أسفرت الحملة برئاسة اللواء جمال الرشيدى نائب مدير الأمن ، عن رفع وإزالة 353 إشغال طريق ثابت ومتحرك ، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.

كما أسفرت حملة تموينيه، شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائي والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط  وائل ع ن 42 سنة المدير المسئول عن مخزن أدوية بيطرية بدون ترخيص بمركز كوم حماده و ضبط 3600 عبوه أدوية بيطرية مجهولة المصدر.

و ضبط "س م ع" 45 سنة صاحب الورشه الفنيه لتصنيع جوانات الجرارات الزراعية بمركز دمنهور لإدارته الورشة بدون ترخيص و ضبط كمية 730 قطعة تستخدم فى عمل جوانات الجرارات الزراعية.

وكذلك ضبط كمية 650 كيلو دقيق بلدى مدعم  أثناء محاولة قائد سياره نقل بدون لوحات معدنية، فر قائدها هارباً بالسيارة، تحميلهم من على أحد الأرصفة لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما أسفرت الحملة عن ضبط  "محمد ع ب" 39 سنة المدير المسئول عن مخبز لقيامه بالإستيلاء والتصرف فى كمية 500  كيلو دقيق بلدى مدعم وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة  .

وضبط "عبد الرحمن  ع  د" 39 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص كائن أرض أدمون قسم دمنهور و ضبط كمية 45600 قطعه حلوى.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط "رامى م  أ"  44 سنة صاحب منشر جبنة بدون ترخيص  بمركز دمنهور، لإدارته المنشر بدون ترخيص و ضبط كمية 2.6 طن جبنه رومى .

وضبط " م  ح  ع" 42 سنة صاحبة محل لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعيه بمركز الدلنجات لحيازتها وعرضها للبيع 400 عبوه مبيدات زراعيه منتهية الصلاحية .

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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