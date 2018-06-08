تحرير 2250 مخالفة مرورية و ضبط 1526 هاربا من أحكام بالبحيرة

كما شنت مديرية أمن البحيرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

أسفرت الحملة برئاسة اللواء جمال الرشيدى نائب مدير الأمن ، عن رفع وإزالة 353 إشغال طريق ثابت ومتحرك ، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.

كما أسفرت حملة تموينيه، شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائي والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط وائل ع ن 42 سنة المدير المسئول عن مخزن أدوية بيطرية بدون ترخيص بمركز كوم حماده و ضبط 3600 عبوه أدوية بيطرية مجهولة المصدر.

و ضبط "س م ع" 45 سنة صاحب الورشه الفنيه لتصنيع جوانات الجرارات الزراعية بمركز دمنهور لإدارته الورشة بدون ترخيص و ضبط كمية 730 قطعة تستخدم فى عمل جوانات الجرارات الزراعية.

وكذلك ضبط كمية 650 كيلو دقيق بلدى مدعم أثناء محاولة قائد سياره نقل بدون لوحات معدنية، فر قائدها هارباً بالسيارة، تحميلهم من على أحد الأرصفة لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما أسفرت الحملة عن ضبط "محمد ع ب" 39 سنة المدير المسئول عن مخبز لقيامه بالإستيلاء والتصرف فى كمية 500 كيلو دقيق بلدى مدعم وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وضبط "عبد الرحمن ع د" 39 سنة صاحب مركز تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص كائن أرض أدمون قسم دمنهور و ضبط كمية 45600 قطعه حلوى.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط "رامى م أ" 44 سنة صاحب منشر جبنة بدون ترخيص بمركز دمنهور، لإدارته المنشر بدون ترخيص و ضبط كمية 2.6 طن جبنه رومى .

وضبط " م ح ع" 42 سنة صاحبة محل لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعيه بمركز الدلنجات لحيازتها وعرضها للبيع 400 عبوه مبيدات زراعيه منتهية الصلاحية .

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.