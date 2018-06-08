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بلجيكا تسلم فرنسا أحد المتورطين فى هجمات بروكسل

الجمعة، 08 يونيو 2018 10:34 ص
بلجيكا تسلم فرنسا أحد المتورطين فى هجمات بروكسل الارهابى اسامة كريم
كتب: أحمد علوى
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قالت صحيفة 20 مينيت الفرنسية، اليوم الجمعة ان السلطات البلجيكية تعمل الآن على استكمال الاجراءات الخاصة بعملية ترحيل الإرهابى السويدى اسامة كريم إلى فرنسا لاستكمال محاكمته لتورطه فى ارتكاب هجمات باريس التى وقعت فى 13 نوفمبر وكانت الأبشع على الإطلاق.

ووفقاً للمعلومات التى نشرتها وسائل الاعلام الفرنسية، انه من المقرر ان يتم تسليم الارهابى اسامة كريم على فرنسا قبل يوم الإثنين المقبل، وذلك لأنه سيحضر أولى جلسات محاكمته فى فرنسا للمشاركة فى تفجيرات باريس، وذلك بعد ان خضع للتحقيق من الجانب البلجيكى أيضاص لتورطه فى هجمات مطار ومترو ببروكسل.

وقالت " 20 مينيت" ان الارهابى اسامة كريم يبلع من العمر 25 عام وهو سويدى من اصل سورى، وعضو بارز فى الخلية الارهابية التى كان يقودها عبد الحميد آبا عود العقل المدبر لهجمات باريس وبروكسل.

وتم العثور على بصماته فى العديد من الاماكن التى ارتب فيها أعمال عنف، وكذلك فى الاماكن التى تم تصنيع المتفجرات فيها وكانت السلطات قد داهمتها.

 


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هجمات باريس

اسامة كريم

هجمات بروكسل

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