بريطانيا: قنصليتها فى سان بطرسبورج ستستمر بعملها خلال المونديال

أ ف ب

أعلنت بريطانيا الجمعة أن قنصليتها فى سان بطرسبورج ستبقى مفتوحة خلال نهائيات كأس العالم فى اعقاب تقارير ذكرت إنها أغلقتها بالفعل نتيجة التداعيات الدبلوماسية لتسميم جاسوس روسى سابق فى انجلترا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية والكومنولث فى لندن "تم ابلاغنا بالموعد المحدد للاغلاق من الجانب الروسي".

واضافت أن "القنصلية العامة للمملكة المتحدة فى سان بطرسبورج ستستمر فى عملها خلال نهائيات كأس العالم" التى تنطلق الاسبوع المقبل وتستمر حتى 15 تموز/يوليو.

وذكرت وكالات الانباء الروسية فى ساعة متأخرة الخميس إن القنصلية اغلقت ابوابها مشيرة إلى تعليقات من السفيرة البريطانية لورى بريستو.

وردت القنصلية الجمعة على اتصالات وقالت متحدثة باسم السفارة فى موسكو إنه سيصدر اعلان عن موعد لإغلاقها.

وتبادلت روسيا ودول غربية طرد دبلوماسيين منذ اتهام لندن لموسكو بتسميم سيرغى سكريبال فى مدينة سالزبرى البريطانية فى مارس.