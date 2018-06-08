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اليوم السابع: "مصطفى مدبولى ينتهى من تشكيل الحكومة الجديدة"

الجمعة، 08 يونيو 2018 07:00 م
اليوم السابع: "مصطفى مدبولى ينتهى من تشكيل الحكومة الجديدة" اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة  حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "مصطفى مدبولى ينتهى من تشكيل الحكومة الجديدة"، وفيه: حقائب وزارية مرشحة لـ «التغيير ».. وثبات فى المجموعة الاقتصادية.. وتقارير الجهات الرقابية تحسم الاختيارات، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.
وداخل العدد تقرأ، عمر مروان بعيداً عن أجواء السياسة والسلطة لـ"اليوم السابع".. لم أعش الرومانسية وزواجى كان صالونات.. وزير شؤون النواب يوجه رسالة خاصة لوالده المتوفى: «أنا ظلمتك »..ويروى حكاية أول سيجارة فى حياته، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من العدد المطبوع.
 
وداخل العدد

ـ سقوط «أم المثنى » يكشف علاقة «داعش » بـ «الإخوان » فى الصعيد

ـ خالد صلاح يكتب: ومن الإنستجرام ما قتل

ـ «المالية » تنفى اقتراض 5 مليارات دولار لرد شهادات القناة

ـ 50 مليار جنيه لتنمية سيناء.. ومحلب فى زيارة لأرض الفيروز

ـ بدء تصحيح العينة العشوائية فى اللغة الثانية بالثانوية

ـ صلاح يظهر لأول مرة فى تدريبات الفراعنة باستاد القاهرة.. اليوم

ـ التعليم العالى: اختبارات القدرات إلكترونية للمرة الثانية على التوالى

ـ تحقيقات النيابة تكشف تلقى شادى الغزالى حرب تمويلات لإرباك الشارع
 
 
اليوم السابع
 

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السيسي

الحكومة

مصطفى مدبولى

الاخوان

الثانوية العامة




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