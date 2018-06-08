اليوم السابع: "مصطفى مدبولى ينتهى من تشكيل الحكومة الجديدة"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "مصطفى مدبولى ينتهى من تشكيل الحكومة الجديدة"، وفيه: حقائب وزارية مرشحة لـ «التغيير ».. وثبات فى المجموعة الاقتصادية.. وتقارير الجهات الرقابية تحسم الاختيارات، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من النسخة الورقية.

وداخل العدد تقرأ، عمر مروان بعيداً عن أجواء السياسة والسلطة لـ"اليوم السابع".. لم أعش الرومانسية وزواجى كان صالونات.. وزير شؤون النواب يوجه رسالة خاصة لوالده المتوفى: «أنا ظلمتك »..ويروى حكاية أول سيجارة فى حياته، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من العدد المطبوع.