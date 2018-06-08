الهلال الأحمر الكويتى يدشن استخدام الطاقة الشمسية لإنارة قرى سقطرى اليمنية

الكويت (أ ش أ)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى، تدشين بعثة الجمعية الإغاثية فى أرخبيل (سقطرى) فى اليمن، استخدام الطاقة الشمسية لإنارة قرية (دابا كراجا) فى الأرخبيل.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتى فى اليمن عبدالرحمن العون - فى تصريح اليوم الجمعة - "إن الجمعية وبالتعاون مع السلطات المحلية اليمنية فى سقطرى، وفرت الألواح الشمسية والطاقة الاحتياطية لإنارة القرية بالكامل، إلى جانب توفير المواد الغذائية والبطانيات والتمور"، مشيرا إلى أن القرية تعانى من عدم وجود الإنارة، إضافة إلى أن إعصار "ماكونو" الذى ضرب الجزيرة تسبب فى أضرار كبيرة، ما دفع الجمعية إلى تكثيف جهودها فى القرية إغاثيا وتنمويا.

وأضاف أن هذه المساعدات التى تقدمها الجمعية تأتى تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ للتخفيف عن الأشقاء فى سقطرى، مؤكدا استمرار المساعدات الكويتية من خلال الجسر الجوى الإغاثى الكويتى لإيصال المساعدات للسكان هناك.

وأكد أن تقديم مثل هذه المساعدات لأبناء (سقطرى) بشكل خاص، وباقى المحافظات بشكل عام، ساهم بشكل أساسى فى التخفيف من معاناة المواطنين الذين يعانون من أوضاع مأساوية.