video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 03:16 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الهلال الأحمر الكويتى يدشن استخدام الطاقة الشمسية لإنارة قرى سقطرى اليمنية

الجمعة، 08 يونيو 2018 02:57 م
الهلال الأحمر الكويتى يدشن استخدام الطاقة الشمسية لإنارة قرى سقطرى اليمنية الهلال الأحمر الكويتى
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتى، تدشين بعثة الجمعية الإغاثية فى أرخبيل (سقطرى) فى اليمن، استخدام الطاقة الشمسية لإنارة قرية (دابا كراجا) فى الأرخبيل.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتى فى اليمن عبدالرحمن العون - فى تصريح اليوم الجمعة - "إن الجمعية وبالتعاون مع السلطات المحلية اليمنية فى سقطرى، وفرت الألواح الشمسية والطاقة الاحتياطية لإنارة القرية بالكامل، إلى جانب توفير المواد الغذائية والبطانيات والتمور"، مشيرا إلى أن القرية تعانى من عدم وجود الإنارة، إضافة إلى أن إعصار "ماكونو" الذى ضرب الجزيرة تسبب فى أضرار كبيرة، ما دفع الجمعية إلى تكثيف جهودها فى القرية إغاثيا وتنمويا.

وأضاف أن هذه المساعدات التى تقدمها الجمعية تأتى تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ للتخفيف عن الأشقاء فى سقطرى، مؤكدا استمرار المساعدات الكويتية من خلال الجسر الجوى الإغاثى الكويتى لإيصال المساعدات للسكان هناك.

وأكد أن تقديم مثل هذه المساعدات لأبناء (سقطرى) بشكل خاص، وباقى المحافظات بشكل عام، ساهم بشكل أساسى فى التخفيف من معاناة المواطنين الذين يعانون من أوضاع مأساوية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهلال الأحمر الكويتى: إقلاع طائرة مساعدات ثانية لإغاثة اليمنيين فى سقطرى

الهلال الأحمر الكويتى يطلق حملة تبرعات "أغيثوا غزة" لصالح الشعب الفلسطينى

"الهلال الأحمر" الكويتى يطلق حملة تبرعات جديدة لإغاثة أهالى الغوطة بسوريا

الكويت

اخبار الكويت

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

السكة الحديد: طرح تذاكر القطارات الإضافية للحجز بدون زيادة أسعارها

المالية: لا صحة لاقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

المالية: لا صحة لاقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

ظواهر مرعبة تطارد الفراعنة قبل انطلاق المونديال.. غياب محمد صلاح.. العقم التهديفى.. السقوط الأكبر فى عهد كوبر.. غياب الفوز عن المنتخب فى الست مباريات الأخيرة.. واستمرار عقدة مجدى عبد الغنى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

صور.. من ينتصر إذا قامت حرب بين إيران وإسرائيل؟.. مجلة نيوزويك الأمريكية تجرى مقارنة بين الجيشين فى طهران وتل أبيب.. وتؤكد: تفوق فى التكنولوجيا والتسليح لصالح إسرائيل وتفوق عددى لإيران بـ934 ألف جندى

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شيخ الأزهر: تحضير الأرواح "خرافة" لا أساس لها من الصحة

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

شريف السبعاوى يفوز بعضوية البرلمان الكندى كأول مصرى فى التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة