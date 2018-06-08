النقل: انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من محور طما العلوى بسوهاج بعد العيد

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل أنه سيتم انتهاء المرحلة الأولى من محور طما العلوى بسوهاج بعد العيد، لافتة إلى أنه يجرى حاليا أعمال التنفيذ النهائية بالمرحلة الأولى من المشروع الممتدة بطول 6.8 كم شاملة 6 كبارى و8 أنفاق بينهم كوبرى على النيل بطول 1.1 كم.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه مخطط إنتهاء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المحور بعد إجازة العيد، بحيث يتم إدارجه بالافتتاحات المجمعة التى سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد عيد الفطر، لافتا إلى أن المحور يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بأطوال 40 كم وتكلفة إجمالية تصل إلى 1.55 مليار جنيه.