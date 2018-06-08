video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 08 يونيو 2018 12:03 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

النقل: انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من محور طما العلوى بسوهاج بعد العيد

الجمعة، 08 يونيو 2018 12:00 ص
النقل: انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من محور طما العلوى بسوهاج بعد العيد أعمال إنشاءات ـ صورة أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل أنه سيتم انتهاء المرحلة الأولى من محور طما العلوى بسوهاج بعد العيد، لافتة إلى أنه يجرى حاليا أعمال التنفيذ النهائية بالمرحلة الأولى من المشروع الممتدة بطول 6.8 كم شاملة 6 كبارى و8 أنفاق بينهم كوبرى على النيل بطول 1.1 كم.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه مخطط إنتهاء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المحور بعد إجازة العيد، بحيث يتم إدارجه بالافتتاحات المجمعة التى سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد عيد الفطر، لافتا إلى أن المحور يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بأطوال 40 كم وتكلفة إجمالية تصل إلى 1.55 مليار جنيه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الطرق والكبارى" تسابق الزمن لإنهاء الدائرى الإقليمى وتشغيله فى رمضان.. متوسط معدلات التنفيذ بآخر قطاع تصل لـ95%.. ورئيس الهيئة: يعتبر أهم مشروع ننفذه فى آخر 3 سنوات.. ويؤكد: يربط كافة محور النقل الرئيسية

محور طما

سوهاج

الطرق والكبارى

محور طما العلوى

طما




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة