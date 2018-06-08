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"المرور" يضبط 7230 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:00 م
"المرور" يضبط 7230 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 7230 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و1750 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 27 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و86 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.
 

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