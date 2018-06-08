الكونغو تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بالإيبولا خلال أكثر من أسبوع

جوما (رويترز)

قالت وزارة الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الخميس، إنها سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بالإيبولا خلال أكثر من أسبوع، وإن كان مسعفون قالوا إنهم أحرزوا تقدما كبيرا فى جهود احتواء المرض.

وذكرت الوزارة فى تقريرها اليومى أن المريض خالط شخصا يعتقد أنه توفى بالفيروس فى 20 مايو أيار وتأكدت إصابته بالمرض يوم الأربعاء فى منطقة إيبوكو الريفية.

وبذل المسؤولون الصحيون جهودا كبيرة لاحتواء الوباء فى محاولة لتفادى تكرار انتشاره فى أفريقيا الوسطى بين عامى 2013 و2016 فى غرب أفريقيا والذى أودى بحياة أكثر من 11300 شخص.

وتلقى أكثر من 1800 من العاملين بقطاع الصحة وغيرهم ممن يحتمل تعرضهم للفيروس تطعيما تجريبيا اختبر للمرة الأولى فى أواخر فترة انتشار الوباء فى غرب أفريقيا، وفى المجمل سجلت الوزارة 38 حالة إصابة مؤكدة و14 حالة محتملة وعشر حالات مشتبه بها بالإضافة إلى 27 حالة وفاة.