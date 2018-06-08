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القبض على منتحل صفة صحفى لتنفيذ حكما فى قضية ابتزاز

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:43 ص
القبض على منتحل صفة صحفى لتنفيذ حكما فى قضية ابتزاز حجز - أرشيفية
دينا الحسيني
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ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم القبض على س. ب وشهرته بريك، منتحل صفه صحفى والهارب من حكم نهائى بتهمة الابتزاز.

وكانت البلاغات تعددت أمام اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم من رجال أعمال وتجار، بتعرضهم لابتزاز من شخص ينتحل صفه صحفى، ويقوم بإدارة موقع إلكترونى لترويج الشائعات ضد المجنى عليهم لابتزازهم ماديا والتحصل منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق.

وجه اللواء هيثم عطا مدير مباحث الفيوم بفحص البلاغات والكشف الجنائى على المتهم، وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 23223 لسنة 2017 مستأنف الفيوم كلى، حبس 2903 لسنة 2018 فى واقعة ابتزاز صحفى.

على الفور قام العميد رجب غراب رئيس مباحث المديرية بتتبع المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده.

 


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