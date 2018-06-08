"العصار" يبحث مع محافظ بنى سويف دعم محطات الصرف الصحى بالمحافظة

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي - المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بمقر ديوان عام الوزارة ، لمناقشة أخر المستجدات لمشروع زراعة النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، وسبل دعم وزارة الإنتاج الحربى للمحافظة، فى توريد محطات صرف صحي بتكنولوجيا حديثة محليا.

أوضح "العصار" خلال الاجتماع، أنه بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف توفر شركات الإنتاج الحربي التي تمتلك إمكانيات تكنولوجية حديثة في منظومة إنشاء محطات الصرف الصحي تصنيع وتركيب عدد من المحطات بالمحافظة مما يساهم في زيادة عدد القرى التي تتمتع بمنظومة صرف صحي كاملة.

وخلال اللقاء باللجنة المعنية بدراسة إقامة مشروع لزراعة النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف علي مساحة 69 ألف فدان والمشكلة من وزارات " الإنتاج الحربي – الاستثمار والتعاون الدولي – الزراعة – التجارة والصناعة – الري – الصحة ومحافظة بني سويف" أشار "العصار" إلي أنه يجري حاليا دراسة إمكانية تنفيذ المشروع والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة لإنشاء مجمع زراعي وصناعي وإقامة مجتمع حضري متكامل لتحقيق أعلي قيمة مضافة للمشروع مما يسهم في زيادة الدخل القومي ويجذب المستثمرين، مؤكدا دعم الوزارة لمحافظة بني سويف وتوفير كافة المتطلبات التي من شأنها أن تساهم في دعم وتطوير المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم إعداد تصور عام وخطة متكاملة للمشروع ، والتي تحوي العديد من الدراسات الشاملة والمتكاملة التي أعدتها المحافظة مثل الدراسات الزراعية والمالية والقانونية والاقتصادية والجيولوجية والطبوغرافية لموقع المشروع ، بالإضافة إلى المخطط الاستراتيجي والدراسات البيئية للمشروع وغيرها ، فضلا عن مناقشة خريطة الموقع التي توضح مقوماته ومحدادته ، مؤكدا على أن هذا النشاط يحويه الاطار التخطيطي للمحافظة ، حيث يعتبر نشاط تصنيع النباتات الطبية والعطرية من الأنشطة الأساسية واحدى المقومات النوعية المتوافرة لبني سويف.

وتابع المحافظ حديثه قائلا ..إن "بنى سويف " تتمتع بأجواء مناخية مناسبة لزراعة أنواع متعددة من النباتات الطبية والعطرية وأن إقامة مشروع لزراعتها وتصنيعها يشكل فرصا واعدة لجذب الاستثمارات وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن أنه قد قام بزيارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأطلع على خطوط إنتاج تصنيع محطات الصرف الصحي وشاهد الإمكانيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في التصنيع ، مما دعا إلى ضرورة الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مجال تصنيع محطات الصرف الصحي بنظم معالجة متقدمة لصالح المحافظة.