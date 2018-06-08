العدد الجديد من مجلة نور للأطفال في قرية الطيبين وظهور خاص لمحمد صلاح

كتب لؤى على

تواصل مجلة نور التي تصدر شهرياً عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تألقها وتميزها بين مجلات الأطفال العربية بعددها الجديد الصادر هذا الشهر.

ودأبت المجلة - التي تتوجه للفتيات والفتيان في الفئة العمرية من 8 إلى 18 سنة – علي تقديم وجبة ثقافية ذات أبعاد تربوية ودينية وعلمية، دون أن تخلو من الترفيه والتسلية، عبر أنواع أدبية وصحفية شديدة التنوع.

تضمن عدد يونيو من المجلة حلقة جديدة من المسلسل الرئيسي للمجلة "نور في قرية الطيبين"، الذي تكتبه رئيس تحرير المجلة الدكتورة نهي عباس، وتظهر في المسلسل شخصية لاعب الكرة المصري الشهير محمد صلاح.

يذكر أن الحلقة السابقة من المسلسل نشرها محمد صلاح علي حسابه الرسمي بالانستجرام، كما تم إنتاج مسلسل كرتوني مأخوذ عن المسلسل الرئيسي السابق لمجلة نور "نور وبوابة الزمن"، تعرضه أكثر من قناة تليفزيونية منذ أول رمضان، ويحظى بنسبة مشاهدة عالية.

كما انطوي العدد علي حلقات جديدة من القصص المصورة: "طاقة نور"، "عائلة قمر"، "أبو سريع للنقل السريع"، "الأيتام والأرامل"، "سمسم وحمدي"، "سبع وضبع"، "مغامرات مؤمن وإيمان"، :الخطر الأخضر"، "فريد في المونديال" .. بالإضافة إلي قصص سردية ومقالات وأبواب تحمل عناوين: "أجمل ما قرأت"، "من مفكرتي"، "السلام"،" كلام بنات"، "نور وفريق الكشافة"، "من حقك"، "من القصص القرآني"، "حبيبي يا رسول الله"، "اصنع بنفسك"، "سلة الأفكار"، "رحلات في البراري المصرية"، "فكر معانا"، "بالميزان"، "عربة اسعاف"، " ارسم ولون معي"،" دليلك لألعاب الفيديو"، " أفلام لا تنسي"، "حدث في المرعي".

اللافت أن مجلة نور نشرت في هذا العدد قصة جميلة – علي صفحتين - للصغير "عبد الله محمود محمد"، التلميذ بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة النور للمكفوفين بالشرقية، بعنوان "أين ذهب رجل الثلج؟"، وصاحبت القصة رسوم معبرة ومبهجة.