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الحكومة تستهدف 5.6 تريليون جنيه استثمارات كلية خلال 4 سنوات قادمة

الجمعة، 08 يونيو 2018 06:00 ص
الحكومة تستهدف 5.6 تريليون جنيه استثمارات كلية خلال 4 سنوات قادمة مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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تُقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة الرباعية (18-2019 - 21-2022) بنحو 5.6 تريليون جنيه، وتم تقديرها استنادا إلى تطورات الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة ومعاملات رأس المال الحدى/الناتج، ثم بتطبيق معدلات الاستثمار المشتقة على قيم الناتج المحلى الإجمالى المناظر بالأسعار الجارية، وذلك وفقا لمشروع خطة التنمية الاقتصادية المقدمة من الحكومة ووافق عليها البرلمان للسنة المالية 2018ـ2019.

وتبلغ الاستثمارات الكلية المقدرة للعام الأول من الخطة 18-2019 بنحو 942.2 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 747.1 مليار جنيه فى العام السابق 17-2018 وبنسبة نمو 26%، وتعود هذه الطفرة الاستثمارية المُقدرة خلال أعوام الخطة إلى عدة اعتبارات، منها، تنامى معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى خلال أعوام الخطة من 5.3% إلى 8%.

كما تعود هذه الزيادة فى الاستثمارات إلى ضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لتحسين مناخ الاستثمار، وكبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية التزاما بالاستحقاقات الدستورية.

 

 

 

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الاستثمارات الكلية

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