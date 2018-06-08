التطبقيين: تعديل قانون النقابة لزيادة رسوم الترشح على مقعد النقيب

كتبت آية دعبس

قال الدكتور زكريا حشاد نقيب التطبقيين، إن قانون النقابة رقم 67 لسنة 1974، حدد رسوم الترشح لعضوية مجلس النقابة، وعلى مقعد النقيب بـ5 جنيهات فقط، مشيرا إلى أن عدم تعديل القانون حتى الآن تسبب فى تجميد الانتخابات بالنقابة، وذلك نتيجة عمل القانون 100 بكافة النقابات، ووقفه فى 2010.

وأضاف حشاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة أعدت تعديلات للقانون وتم إرساله إلى مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يتم مناقشته، حيث تم تعديل رسوم الترشح على كافة المقاعد، وتم رفعها إلى ألف جنيه على مقعد النقيب، والمناصب الأخرى 500 جنيه، بجانب تعديل النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية ليصبح ألف عضو فقط.