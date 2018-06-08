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البيت الأبيض: النمسا تعرض استضافة اجتماع بين ترامب وبوتين

الجمعة، 08 يونيو 2018 11:52 ص
البيت الأبيض: النمسا تعرض استضافة اجتماع بين ترامب وبوتين المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
موسكو (أ ش أ)
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قال مصدر فى مجلس الأمن القومى الأمريكى لوكالة تاس الروسية، إن النمسا أبلغت الولايات المتحدة أنها مستعدة لاستضافة اجتماع بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وأوضح المصدر "أن النمسا أعربت عن استعدادها لاستضافة اجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين، ورغم أن الرئيسين ناقشا مسبقًا إمكانية إجراء اجتماع، ليس لدينا شيء نعلنه فى الوقت الحالى".

وفى الوقت ذاته، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن مصدرا أوروبيا، رفض الكشف عن هويته، قال إن بوتين أثار احتمالية إجراء مثل هذا الاجتماع فى العاصمة فيينا هذا الصيف خلال زيارته للنمسا فى مطلع هذا الشهر.

ومن جانبه، أخبر المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، بوتين أنه سيعرض المبادرة على ترامب.

وكان بوتين طلب من "كورتس" ترتيب لقاء مع ترامب فى فيينا.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن طلب بوتين لعقد قمة بين قادة روسيا وأمريكا، قد يعجل من عقدها بصورة أسرع من المتوقع، ورصدت الصحيفة الأمريكية الأسبوع الماضى قيام البيت الأبيض بتحضيرات أولية للإعداد لقمة بين الرئيس الروسى ونظيره الأمريكى.

وكان السفير الأمريكى لدى روسيا جون هانتسمان جونيور متواجدا فى واشنطن، الأسبوع الماضي، فى اجتماع مع مسئولى إدارة ترامب للمساعدة فى إعداد القمة، وفقا لما صرح به مسؤول رفيع المستوى فى الإدارة الأمريكية.

 


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