البنك الأهلى المصرى يحصد ثلاثة جوائز من مؤسسة “EMEA FINANCE”

كتب - أحمد يعقوب

نجح البنك الأهلى المصرى فى الحصول على ثلاثة جوائز من مؤسسة “EMEA FINANCE” عن تمويل القروض المشتركة لعام 2017. حيث تم منح تلك الجوائز عن ابرز الصفقات المبرمة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال القروض المشتركة وتمويل المشروعات.

وصرح شريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة، أن حصول البنك الأهلى المصرى على جائزة "أفضل صفقة تمويل مشروع جديد" يأتى عن تمويل قرض مشترك بمبلغ 20 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، بغرض سداد جانب من المديونية المستحقة على المقترض قبل الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك بالتحالف مع بنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسيين للقرض.

كما قام البنك الأهلى بتسويق حصة من التمويل لصالح عدد من البنوك المحلية والأجنبية والإسلامية بلغ عددها 13 بنكا، حيث قام البنك بدور وكيل التمويل للقرض المشار إليه ولقد بلغت حصة مشاركته نحو 10 مليارات جنيه.

وأشار شريف رياض، أنه إضافة إلى تلك الجائزة فقد حصل البنك الأهلى المصرى أيضاً على جائزة "أفضل صفقه فى مجال الطاقة"، وذلك عن تمويل قرض مشترك بمبلغ 18 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بغرض المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات الشركة المتمثلة فى تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة، وكذا شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية، وذلك بمشاركة عدد من البنوك هى بنك مصر و البنك التجارى الدولى وبنك قطر الوطنى الأهلى و البنك العربى الإفريقى الدولى، حيث بلغت نسبة مساهمة البنك الأهلى المصرى مبلغ 5.750 مليار جم و بحصة مشاركة نسبتها 32% من اجمالى قيمة التمويل الممنوح.

وأضاف أن البنك الأهلى المصرى حصل أيضا على جائزة "أفضل صفقة تمويل صناعية" عن القرض المشترك طويل الأجل الممنوح لشركة المراكبى للصلب بمبلغ 510 مليون جنيه بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء وتشغيل الخط الجديد لدرفلة مربعات البيليت لإنتاج حديد التسليح بطاقة إنتاجية قدرها 400 ألف طن فى السنة والذى سينتج عنه اضافة نحو 500 فرصة عمل جديدة، وذلك بالتحالف مع كل من البنك الاهلى الكويتى – مصر و بنك الاستثمار العربى وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى والبنك العقارى المصرى العربى وبنك مصر ايران للتنمية بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين حيث قام البنك الاهلى المصرى بدور وكيل التمويل للقرض المشار اليه.

ومن جانبه اكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلى المصرى ان فوز البنك الاهلى المصرى بتلك الجوائز يأتى تأكيداً على دوره الريادى فى السوق المصرفيه المصريه والافريقيه فى مجال القروض المشتركة و تمويل المشروعات، والذى يرجع بصورة أساسية إلى خبرة البنك الاهلى فى تمويل المشروعات فى مجالات متعددة حيث يولى البنك الاهلى المصرى اهتماما خاص بتمويل مشروعات البنية الاساسية و المشروعات الصناعية نظراً لتميزها بعائد اقتصادى ايجابى ينعكس على معدل النمو القومى وذلك تنفيذاً لرؤية الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة.