الأمن يفحص نزلاء 12 شقة مفروشة بحثا عن كوادر أخوانية هاربة بالبحيره

يواصل قطاع الأمن الوطنى حملات التمشيط بالشقق المفروشة بالمحافظات وفحص هوية نزلاء تلك الوحدات السكنية والعاملين بالمحال التجارية .

وقام قطاع الأمن الوطنى اليوم بتوجية ضربات إستباقية بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن المركزى لضبط كوادر إخوانية مطلوبة.

وتم فحص نزلاء 12شقة مفروشه بدمنهور بالبحيره وأبو المطامير وكفر الدوار وكوم حماده والتحقق من هوية المقيمين فيها.

وجرت عملية تفتيش لأكثر من 6 مزارع للمواشى ومزارع خضروات وفاكهة وكذا مراجعة البضائع داخل 10مخازن مغلقة بنطاق المحافظة .