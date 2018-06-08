ارتفاع كبير فى درجات الحرارة بالكويت مسجلة 53 درجة مئوية

الكويت (أ ش أ)

سجلت درجات الحرارة فى الكويت ارتفاعا كبيرا فى الساعات الماضية؛ حيث سجلت 53 درجة مئوية، بينما أوضحت صورة سجلتها الأقمار الصناعية فى الساعة الرابعة من عصر أمس لمنطقة الخليج أن الكويت تقع فى أشد بقعة حرارة على الكرة الأرضية.

وقال خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان – فى تصريح صحفى - إن الحرارة ستظل على هذا المستوى خلال الأيام المقبلة، محذرا من خطورة التعرض لأشعة الشمس الحارقة، خاصة فى أوقات الذروة.

كما أعرب عن توقعه أن تضرب البلاد اعتبارا من اليوم الجمعة، موجة غبار تستمر بضعة أيام، داعيا إلى أخذ الحذر والحيطة الدائمين.

من جهتها، بثت وزارة الصحة الكويتية تحذيرا دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، موصية بالبقاء فى أروقة العمل أو داخل المنازل ما لم تكن هناك ضرورة، حرصا على سلامة الجميع، خاصة الأطفال الذين يتأثرون أكثر من غيرهم بارتفاع درجات الحرارة وزيادة مستوى الغبار.